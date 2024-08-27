Для марсианских колоний выбрали защиту

Ученые Центра астрофизики и космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и Университета Патры в Греции выбрали материалы, способные защитить астронавтов и колонистов от космического ионизирующего излучения на Марсе.
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