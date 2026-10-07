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ДумаТВ

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Кислицына: жители должны иметь реальное влияние на застройку в районе

Кислицына: жители должны иметь реальное влияние на застройку в районе

Этажность и количество квартир в новостройках должны определяться инфраструктурой района, а местные жители должны иметь реальные механизмы влияния на проекты, заявила депутат фракции «Новые люди» Дарья Кислицына.

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