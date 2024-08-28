Задержание готовивших теракт в церкви в Ингушетии шестерых россиян попало на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания шестерых участников запрещенной на территории России международной террористической организации, готовивших теракт в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Республики Ингушетия.
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