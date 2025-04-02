Артиллерия ВДВ РФ нанесла удар по группе ВСУ в лесу на курском направлении

Артиллерийские расчёты ВДВ России с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удар по отряду украинских формирований в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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