Тереза Дурова: "Зрителя нужно удивлять"

«Театр Терезы Дуровой» существует уже более 30 лет. Начавшись как Театр клоунады, он прошел интереснейшую эволюцию до музыкально-драматического театра с уникальным, не похожим ни на чей другой репертуаром – спектаклями, на которые ходят всей семьей.