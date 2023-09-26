Доцент Иванова-Швец: с 1 октября у военнослужащих вырастут зарплаты

Лариса Поплавская

Мы понимаем что военные своей жизнью защищают нас И это хорошо что о них заботятся. Но у нас очень часто заносит на поворотах чиновников Нового они придумать ничего не могут вои и совершенствуют, что им кажется нормальным. По их мнению цены и прожиточный минимум повышают только для военных и депутатов, а остальные и на 15 тыс проживут. Они не заслуживают вообще жизни. эти 15 тыс необходимы для уплаты налогов , коммунальных услуг, а на одеться или заменить сломаный холодильник, стиральную машину (ржавчиной от времени покрылся) или др бытовую технику или забыли когда обувь или одежду покупали им не надо, потому как денег не остается на самое необходимое :нормально поесть. Собираютя проиндексировать на 5 рублей с нового года, главное просебя не забыть Совсем совесть потеряли. Только ПОДУМАЛИ добавить 5 рублей, а уже на 550 цены подняли