Не мытьём, так катанием: Турция стремится сохранить контроль над захваченной частью Сирии

Перспективы встречи Реджепа Эрдогана и Башара Асада отодвигаются на неопределённое будущее Похоже, недавний оптимизм по поводу скорой нормализации отношений между Дамаском и Анкарой, оказался несколько преждевременным.
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