В 00:48 по московскому времени в среду, 5 сентября 2024 года, миссия BepiColombo Европейского космического агентства (ESA) и Японского космического агентства (JAXA), направляющаяся к планете Меркурий с октября 2018 года, совершит пролет Меркурия, пройдя в

﻿﻿В среду, 5 сентября 2024 года, в 00:48 BST миссия BepiColombo Европейского космического агентства (ESA) и Японского космического агентства (JAXA), которая движется к Меркурию с октября 2018 года, пролетит мимо Меркурия всего в нескольких метрах на расстоянии 165 километров от его поверхности.