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КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Трактор», «Динамо» сыграет с «Куньлунем»

«Авангард» примет «Сибирь», «Автомобилист» сыграет с «Трактором», московское «Динамо» – с «Куньлунем».

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