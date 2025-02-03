Нетаньяху назначил нового начальника генштаба обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил нового начальника генштаба после отставки генерала Герци Халеви, который взял на себя ответственность за неспособность предотвратить беспрецедентное нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.