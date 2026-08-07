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Живая Кубань

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Оглушительный «взрыв» в Москве. Жители перепугались, что это было?

Оглушительный «взрыв» в Москве. Жители перепугались, что это было?

Оглушительный «взрыв» в Москве. Жители перепугались, что это было?Жители Москвы и Подмосковья сегодня днем встревожились из-за громкого хлопка, который был слышен во многих районах.

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