Оглушительный «взрыв» в Москве. Жители перепугались, что это было?Жители Москвы и Подмосковья сегодня днем встревожились из-за громкого хлопка, который был слышен во многих районах.
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