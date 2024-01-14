Контейнерные перевозки по сети РЖД обновили рекорд

По итогам минувшего года во всех видах железнодорожного сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, отечественным оператором было перевезено рекордные 7,4 миллионов контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте).
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