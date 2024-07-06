В России стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11.5"S

В России стартовали продажи новых планшетов Huawei MatePad 11.5"S. Объем памяти устройств составляет 256 ГБ, они оснащены 11,5-дюймовыми HD-дисплеями с разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения.
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