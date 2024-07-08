Делегация Томской области участвует в международной промышленной выставке ИННОПРОМ

На ИННОПРОМ работают заместители губернатора Томской области Василий Потёмкин и Александр Лебедев, президент Торгово-промышленной палаты Томской области Максим Костарев, заместитель начальника областного департамента по инвестиционно-промышленной политике Анастасия Шевченко, замдиректора Фонда развития промышленности Томской области Лариса Иванова.
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