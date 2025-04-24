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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Российский бизнес не хочет возвращения западных компаний на рынок

Российский бизнес не хочет возвращения западных компаний на рынок

Многие представители российского бизнеса хотят, чтобы санкции против России остались в силе и западные компании не вернулись на рынок страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point.

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