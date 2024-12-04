Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как определить высоту объекта вблизи или на расстоянии? Основные 5 способов!

Как определить высоту объекта вблизи или на расстоянии? Основные 5 способов!

Приветствую Вас, уважаемый читатель! Как-то в юности я занимался альпинизмом и ориентированием на местности, и не знаю как сейчас, но в то время нужно было обязательно знать раздел "Выживание в экстремальных условиях", чтобы сдать экзамен и получить какой-либо разряд! Собственно, решил поделиться с Вами и написать вкратце данную статью, полагая, что это будет очень познавательно и интересно! На самом деле способов еще гораздо больше, чем описано здесь, но они практически схожи, и вы в процессе чтения, вникнув в суть - сможете сами моделировать ситуации, и понять, что всё не так уж и сложно.

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