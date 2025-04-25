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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Франции. «Виллербан» встретится с «Нанси», «Страсбур» примет «Стад Рошеле»

«Нанси» (7-е место) попытается помешать «Виллербану» (2-е), «Стад Рошеле» (16-е) приедет в гости к «Страсбуру» (11-е).

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