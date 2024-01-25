Лолита не стала молчать о потере денег и после скандала с «голой вечеринкой»

Известная певица осталась без концертов и потеряла заработок.После участия в голой вечеринке певица Лолита осталась не у дел: часть концертов была отменена, а значит, и заработать на этом денег ей не удалось.
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