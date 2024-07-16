Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Алексей
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    Мля,у автора мания на рестораны и шашлычные...Автор,можешь просто написать,будет вкусно!!!Ну при чем тут шашлычная?Ещ...Маринуем лук как ...
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Бограч в казане на живом огне: венгерское блюдо, после которого на даче не просят шашлыки

Бограч в казане на живом огне: венгерское блюдо, после которого на даче не просят шашлыки

Бограч не зря считается настоящим шедевром венгерской кухни. Блюдо идеально подходит для дружеских посиделок на даче, притом многие уже после первой пробы начинают предпочитать его более привычным шашлыкам Приготовленный из трех видов мяса, этот наваристый гуляш удивит вас своими насыщенными вкусами и ароматами.

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