Бограч в казане на живом огне: венгерское блюдо, после которого на даче не просят шашлыки

Бограч не зря считается настоящим шедевром венгерской кухни. Блюдо идеально подходит для дружеских посиделок на даче, притом многие уже после первой пробы начинают предпочитать его более привычным шашлыкам Приготовленный из трех видов мяса, этот наваристый гуляш удивит вас своими насыщенными вкусами и ароматами.