ВТБ выпустил зарплатную карту для сотрудников РЖД

ВТБ выпустил карту с индивидуальным дизайном для сотрудников РЖД. С ней они получат не только стандартные преимущества зарплатного клиента банка, но и льготную мобильную связь от ВТБ Мобайл и блокировку мошеннических звонков, а также повышенный кешбэк до 25% рублями в популярных категориях трат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии