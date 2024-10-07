Айва японская: описание продукта, как готовить и выбирать

Айва японская известна своими ярко-желтыми плодами, которые по форме напоминают яблоки или груши. Плоды айвы отличаются высокой плотностью и содержат много органических кислот, благодаря чему имеют выраженный кислый вкус.
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