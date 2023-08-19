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Разведывательный беспилотник США кружил в 100 километрах от Сочи: собирал данные

Разведывательный беспилотник США кружил в 100 километрах от Сочи: собирал данные

Дрон с позывным FORTE10 около 9:00 по московскому времени поднялся в воздух с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

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