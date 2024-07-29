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Взбунтовавшаяся бригада десантников ВСУ обратилась к Зеленскому: новости СВО на утро 30 июля

Взбунтовавшаяся бригада десантников ВСУ обратилась к Зеленскому: новости СВО на утро 30 июля

ВСУ потеряли первую линию укреплений в районе Славянска. Взбунтовавшаяся бригада десантников ВСУ обратилась к Зеленскому Боевики 80-я отдельная ДШБ ВСУ выступили против вероятного снятия с должности командира полковника Эмиля Ишкулова.

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