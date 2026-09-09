Крупалла предупредил Берлин о недопустимости ударов по России

Тино Крупалла, сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии", заявил, что Германия не должна поддерживать удары по российской территории.
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