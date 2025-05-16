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Равиль Якубов о том, что форвардов «Локомотива» называют «роботами»: «Сомнительная оценка. Может, где-то они чуть подзажаты во имя тактики, но здесь есть и плюсы»

Равиль Якубов о том, что форвардов «Локомотива» называют «роботами»: «Сомнительная оценка. Может, где-то они чуть подзажаты во имя тактики, но здесь есть и плюсы»

– После двух матчей финальной серии «Локомотив» – «Трактор» на табло равенство – 1-1. Что для себя в двух ярославских матчах отметили? – В первой игре чуть больше понравился «Трактор».

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