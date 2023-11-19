Приток мигрантов в нашу страну вызывает настоящее беспокойство у многих россиян. К гостям из Средней Азии можно относиться по-разному.
Прижал к стене и лапал: мигрант снова напал на школьницу. Когда закончится этот беспредел? Вот какой выход есть
Комментарии
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Денис Зарюгин
Никогда, это "высококвалифицированный специалист" Путина, который считает, что без таких как он российская экономика рухнет, поэтому будут завозится ещё, и ситуация будет только ухудшаться.
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5 час.
Дмитрий Гурин
Было уже в конце 90-х начале 00-х. Просто втихаря перевозили в Дагестан и Чечню в полностью неадекватном состоянии, ну напился дебил до зеленых глюков. А дальше пусть отары выгуливают лет 10-15-ть. С гор так просто не слезешь а местные помогать точно не будут, хоть и единоверцы.
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1 час.
Дмитрий Гурин
Ну где как. В Ростовской области и Краснодарском крае народ с неадекватными мигрантами не церемонится, нагайкой поперек хребта потом полить холодной водичкой и предложить продолжить процедуры. Кто то из них еще помнит зиму-весну 92-го.
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1 час.
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