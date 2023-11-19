Прижал к стене и лапал: мигрант снова напал на школьницу. Когда закончится этот беспредел? Вот какой выход есть

Денис Зарюгин Никогда, это "высококвалифицированный специалист" Путина, который считает, что без таких как он российская экономика рухнет, поэтому будут завозится ещё, и ситуация будет только ухудшаться.

Дмитрий Гурин Было уже в конце 90-х начале 00-х. Просто втихаря перевозили в Дагестан и Чечню в полностью неадекватном состоянии, ну напился дебил до зеленых глюков. А дальше пусть отары выгуливают лет 10-15-ть. С гор так просто не слезешь а местные помогать точно не будут, хоть и единоверцы.