Эксперт спрогнозировал рост цен на Украине из-за блокады границы с Польшей

Global look press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko Блокада всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на украинской границе польскими фермерами и перевозчиками повлечет повышение на Украине цен на импортные товары.
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