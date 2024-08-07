В деле генерала Булгакова оказались госконтракты о поставке питания для кадетов

Государственные контракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии, которое возбудили против экс-заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.