В Туле временно изменится схема маршрутов троллейбусов № 5 и 7

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтных работ улично-дорожной сети по Красноармейскому проспекту с 22:00 19 сентября до 05:00 20 сентября и с 22:00 20 сентября до 05:00 21 сентября движение троллейбусов №№ 5, 7 будет осуществляться по измененной схеме.
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