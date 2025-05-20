ЕС готовит утверждение нового пакета санкций и обсуждение помощи Украине

По информации источников, на встрече планируется одобрить уже 17-й по счёту пакет санкционных мер в отношении России, а также обсудить дальнейшие шаги по военной поддержке Украины, передает корреспондент УтроNews.
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