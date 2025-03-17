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Царьград

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Путин предупреждал. Не послушали. В Одессе уничтожены корабли с секретными данными. Разворотили полигон с офицерами НАТО во время построения

Путин предупреждал. Не послушали. В Одессе уничтожены корабли с секретными данными. Разворотили полигон с офицерами НАТО во время построения

С вечера 16 марта и практически всю ночь по Украине вновь летели рои дронов и ракет, уничтожая военные и энергетические объекты, не забывая и о логистике ВСУ.

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