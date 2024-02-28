Порошенко так и не вернул деньги крымскому таксисту за испорченную машину

Стоит забить в поисковике бесхитростное «Порошенко выгнали из Крыма», как тут же появляются ссылки на видео, запечатлевшее позорное бегство испуганного украинского олигарха из Симферополя на красном авто крымского таксиста Виталия, пишет КП-Крым.
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