Порошенко так и не вернул деньги крымскому таксисту за испорченную машину

Стоит забить в поисковике бесхитростное «Порошенко выгнали из Крыма», как тут же появляются ссылки на видео, запечатлевшее позорное бегство испуганного украинского олигарха из Симферополя на красном авто крымского таксиста Виталия, пишет КП-Крым.