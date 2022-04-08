Происшествия

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В Иркутске полицейские поощрили мужчину, вернувшего домой потерявшегося 7-летнего мальчика

Руководство Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» приняло решение о поощрении Алексея Макеева.

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