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Иваново

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Участники СВО из Ивановской области проходят бесплатную медицинскую реабилитацию на базе центра «Решма»

Участники СВО из Ивановской области проходят бесплатную медицинскую реабилитацию на базе центра «Решма»

Участники СВО из Ивановской области проходят бесплатную медицинскую реабилитацию на базе центра «Решма»С открытия там Центра медицинской реабилитации для участников специальной военной операции лечение прошли уже более 80 военнослужащих.

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