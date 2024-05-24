Участники СВО из Ивановской области проходят бесплатную медицинскую реабилитацию на базе центра «Решма»С открытия там Центра медицинской реабилитации для участников специальной военной операции лечение прошли уже более 80 военнослужащих.
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