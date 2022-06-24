Нужны ли королю королевские почести?

Король истребителей» - это очень почетное звание. Как-то у одного автора прочитал о том, что «корону на себя примерил Яковлев» и кроме как сожаления о прочитанном – никаких эмоций.
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