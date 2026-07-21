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Воронежские новости

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Желтый уровень погодной опасности из-за гроз и града продлили в Воронежской области до среды

Желтый уровень погодной опасности из-за гроз и града продлили в Воронежской области до среды

Согласно прогнозу, в среду, 22 июля, до 18:00 часов в регионе сохранится высокая вероятность гроз. В дневные часы, с 06:00 до 18:00 часов, в отдельных районах области ожидаются град и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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