Желтый уровень погодной опасности из-за гроз и града продлили в Воронежской области до среды

Согласно прогнозу, в среду, 22 июля, до 18:00 часов в регионе сохранится высокая вероятность гроз. В дневные часы, с 06:00 до 18:00 часов, в отдельных районах области ожидаются град и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.