Двух россиян задержали из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей

В Приморье правоохранители выявили махинации с госзаказом на 29 млн рублей В Приморье правоохранители задержали бывшего директора по производству в заводоуправлении организации ВП «ЭРА» Максима Бредуна и генерального директора «ВСК» Владислава Марьина из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей.
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