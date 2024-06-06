Двух россиян задержали из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей

В Приморье правоохранители выявили махинации с госзаказом на 29 млн рублей В Приморье правоохранители задержали бывшего директора по производству в заводоуправлении организации ВП «ЭРА» Максима Бредуна и генерального директора «ВСК» Владислава Марьина из-за махинаций с госзаказом на 29 миллионов рублей.