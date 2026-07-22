НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Сергей Дурасов: «Сборная Аргентины еще долгие годы не увидит финалов. Месси – все. Это не Португалия, где без Криша команда выглядит лучше»

Комментатор « Матч ТВ » Сергей Дурасов высказался о перспективах сборной Аргентины . «Уверен, что сборная Аргентины еще долгие годы не увидит финалов – ни Копы, ни мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии