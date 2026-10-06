Киев в отключке: средств защиты от реактивных «Гераней» пока нет даже в НАТО

Радомир Маркуш 5 октября 2026 г., 20:49 Зеленский обещает громадянам новые зенитные дроны, но их испытания провалились Об ударах беспилотниками по объектам ….
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