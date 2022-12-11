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Болельщики «Вашингтона» встретили Джона Уолла овациями стоя

Болельщики «Вашингтона» встретили Джона Уолла овациями стоя

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл в субботу впервые сыграл на арене своей бывшей команды «Вашингтона» в присутствии зрителей.

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