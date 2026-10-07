Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию из-за сообщений о возможной чуме

Американское посольство в Москве призвало своих граждан покинуть Россию после сообщений о возможном случае легочной чумы в Иркутске.
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