Варламов одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 28 из 30 бросков «Оттавы»

Вратарь «Айлендерс» отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2). В текущем сезоне у 36-летнего россиянина 2 победы в 6 играх при 88,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,01.
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