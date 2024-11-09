Новый Range Rover Sport лишился V8 и сильно подешевел

В Китае стартовали продажи версии 2025 модельного года. Стартовая цена снизилась на два процента с 968 до 950 тысяч юаней; с учётом дилерских скидок новинку можно приобрести за 790 тысяч юаней: почти на 20% дешевле! Отныне Range Rover Sport доступен только с шестицилиндровыми двигателями Ingenium, а восьмицилиндровая топ-версия SV Edition One с мотором BMW исключена из гаммы.