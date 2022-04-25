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Украинский нацист из "Азовстали" неожиданно заговорил на чистом русском: "Мы уже не успеем"

Украинский нацист из "Азовстали" неожиданно заговорил на чистом русском: "Мы уже не успеем"

Новую просьбу о спасении "Волына" озвучил во время беседы с украинским депутатом Алексеем Гончаренко – тем самым, который с большим удовольствием снимал на видео и комментировал последствия трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

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