Украинский нацист из "Азовстали" неожиданно заговорил на чистом русском: "Мы уже не успеем"

Новую просьбу о спасении "Волына" озвучил во время беседы с украинским депутатом Алексеем Гончаренко – тем самым, который с большим удовольствием снимал на видео и комментировал последствия трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.