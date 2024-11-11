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Суд отказал в соцвыплатах отцу погибшего бойца СВО из Кузбасса

Суд отказал в соцвыплатах отцу погибшего бойца СВО из Кузбасса

Отца погибшего на СВО бойца из Кузбасса через суд лишили выплат.В Мариинске суд признал отца погибшего бойца СВО недостойным социальных выплат по случаю смерти сына.

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