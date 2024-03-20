НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Среда, 2️⃣0️⃣ марта, 2024 год

Среда, 2️⃣0️⃣ марта, 2024 год               🎉  Праздники  🎉 🌍 День Земли 💐 День весеннего равноденствия 💫 Международный день астрологии ☺️ Международный день счастья 🥦 Международный день без мяса 👩‍🎓Международный день астрологии            🗓  Памятные даты   🗓 📔 1535 год - по инициативе Елены Глинской в России проведена первая в истории страны централизованная денежная реформа   📔 1699 год - произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного 📔 1930 год - основан Московский авиационный институт   📔 1933 год - началась эксплуатация на тот момент самой мощной радиовещательной станции им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору