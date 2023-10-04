Правительство продвинет российские игры за рубеж. С помощью комплекса мероприятий

Правительство и дистрибуторы видеоигр подготовили предложения по продвижению российских игр на зарубежных рынках дружественных странКак сообщает «Коммерсантъ», в рамках поддержки отечественных видеоигр предлагается проводить мероприятия на территории дружественных государств, поддерживать разработчиков, а также развивать многосторонние связи в сфере видеоигровой индустрии.