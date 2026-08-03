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Что изменил Ваня Дмитриенко перед концертом, который вошел в Книгу рекордов России

Что изменил Ваня Дмитриенко перед концертом, который вошел в Книгу рекордов России

2 августа 2026 года Ваня Дмитриенко дал первый в своей карьере стадионный концерт в «Лужниках», собрав 70 тысяч зрителей.

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