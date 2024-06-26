Семаглутид уменьшает сердечно-сосудистые осложнения при заболеваниях сердца и ожирении без диабета

Результаты нового анализа данных испытаний агониста рецептора глюкагоноподобного пептида-1 семаглутида показали, что он эффективно снижает сердечно-сосудистые осложнения у людей с сердечными заболеваниями и избыточным весом без диагноза сахарного диабета, независимо от уровня сахара в крови до начала лечения или его изменений во время терапии.