В Орске из-за прорыва дамбы организовали ПВР и продолжили эвакуацию

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание из-за прорыва дамбы и ЧС в Орске.В пресс-службе правительства региона сообщили, что защищавшая Орск от разлива реки насыпная дамба не выдержала потока воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии