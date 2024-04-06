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  • леонид рыбаков
    мракВ Москве мигранты...
  • Сергей Кочегаров
    Ну если не хохлы, то можно подумать, что сами таджики организуют, обучают и переправляют в Россию террористов.Власти Таджикиста...
  • Eduard
    Слабо верится!Власти Таджикиста...

В Орске из-за прорыва дамбы организовали ПВР и продолжили эвакуацию

В Орске из-за прорыва дамбы организовали ПВР и продолжили эвакуацию

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание из-за прорыва дамбы и ЧС в Орске.В пресс-службе правительства региона сообщили, что защищавшая Орск от разлива реки насыпная дамба не выдержала потока воды.

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